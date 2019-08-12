ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب ميسي عن مواجهة أتلتيك بلباو وتعثر انتقال نيمار لـ برشلونة يتصدر صحف اسبانيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:03 ص
نيمار
نيمار
حسن العمدة
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على خسارة ريال مدريد ضد روما بركلات الترجيح وديا، والشكوك حول انطلاقة الفريق في الموسم الجديد، والإنذار الأخير لنيمار في ظل تعطل المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

وعنونت صحيفة "ماركا": "الكثير من الشكوك قبل ساعة الحقيقة".

وأضافت: "ريال مدريد قبل 6 أيام فقط من بداية الليجا، يودع الصيف بـ18 هدفا في مرماه خلال 6 مباريات".

وتابعت: "فكرة ثلاثي الدفاع لا تعمل في روما، والفريق خلق العديد من الفرص دون تسجيل، وخسر في ركلات الترجيح".

- وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ثلاثي مرعب بدون ميسي".

وأضافت: "ميسي سيغيب عن مواجهة أتلتيك بيلباو لكن فالفيردي يملك أسلحة بديلة تتمثل في ديمبلي، جريزمان، وسواريز".

وتابعت: "نيتو مُصاب في يده وسيغيب لمدة تصل إلى 5 أسابيع على الأقل، وعبارات ولافتات مسيئة من جماهير باريس ضد نيمار تطالبه بالرحيل".

- وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "الإنذار الأخير لنيمار".

وأضافت: "المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان تتعطل، والبارسا يطالب اللاعب بأن يقوم بخطوة من جانبه لكي يتم الوصول لاتفاق".

وتابعت: "نيمار رغبته هي العودة لبرشلونة، مما سيوقف عرض ريال مدريد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة بوجبا ورغبة نيمار.. الانتقالات الصيفية تسيطر على عناوين الصحف الإسبانية

رباعية برشلونة واقتراب نيمار لـ ريال مدريد تتصدر صحف أسبانيا .. صور

حرب المزايدات تشتعل بين روما ونابولي.. وصفقة نيمار تتصدر صحف إيطاليا

ترشيحاتنا

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية ..صورة

مواطنون يعذبون بقرة بطريقة عنيفة قبل ذبحها.. شاهد ماذا حدث؟

علي ربيع يوجه رسالة لجمهوره بعد العرض الأول للموسم السابع لـ مسرح مصر

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

تركيا تجد البديل عن طائرات أف 35 الأمريكية

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

انتهاء أزمة على ماهر مع نادي المريخ

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

زي النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه بقميص ليفربول في البريميرليج

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور