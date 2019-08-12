غياب ميسي عن مواجهة أتلتيك بلباو وتعثر انتقال نيمار لـ برشلونة يتصدر صحف اسبانيا

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على خسارة ريال مدريد ضد روما بركلات الترجيح وديا، والشكوك حول انطلاقة الفريق في الموسم الجديد، والإنذار الأخير لنيمار في ظل تعطل المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان.



وعنونت صحيفة "ماركا": "الكثير من الشكوك قبل ساعة الحقيقة".



وأضافت: "ريال مدريد قبل 6 أيام فقط من بداية الليجا، يودع الصيف بـ18 هدفا في مرماه خلال 6 مباريات".



وتابعت: "فكرة ثلاثي الدفاع لا تعمل في روما، والفريق خلق العديد من الفرص دون تسجيل، وخسر في ركلات الترجيح".



- وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ثلاثي مرعب بدون ميسي".



وأضافت: "ميسي سيغيب عن مواجهة أتلتيك بيلباو لكن فالفيردي يملك أسلحة بديلة تتمثل في ديمبلي، جريزمان، وسواريز".



وتابعت: "نيتو مُصاب في يده وسيغيب لمدة تصل إلى 5 أسابيع على الأقل، وعبارات ولافتات مسيئة من جماهير باريس ضد نيمار تطالبه بالرحيل".



- وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "الإنذار الأخير لنيمار".



وأضافت: "المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان تتعطل، والبارسا يطالب اللاعب بأن يقوم بخطوة من جانبه لكي يتم الوصول لاتفاق".



وتابعت: "نيمار رغبته هي العودة لبرشلونة، مما سيوقف عرض ريال مدريد".