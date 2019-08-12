ويزو: زوجي متعاون ويساعدني في أعمال المنزل ..فيديو

قالت الفنانة دينا محسن ويزو، نجمة مسرح مصر، إنها كانت تجمعها مع زوجها شريف حسني علاقة صداقة منذ الجامعة، لافتة إلى أنها وزوجها لم يفكرا في زواجهما قبل عام 2017 عندما شعرا بأنهما يحبان بعضهما، فقررا أن يتزوجا.





وأشارت ويزو، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الاثنين، إلى أنها تجيد طبخ أكلات المحشي والكوردن بلو، إضافة إلى أنها تحب أن تضيف الثوم والبصل إلى الأكل كثيرا .





وأضافت ويزو، أن الأكلات التى لا تحبها هي "القلقاس والكوسة"، متابعة أن زوجها شخص متعاون للغاية ويساعدها دائمًا في أعمال المنزل دون أن تطلب منه.





وتابعت ويزو، أنها بدأت التمثيل وهي في أولى جامعة، وكان والدها أول المشجعين والداعمين لها لخوض المجال الفني، لافتة إلى أن أهلها يرون أنه ليس هناك اختلاف بين شخصيتها في الحقيقة وشخصيتها في التمثيل؛ لأنها دائما تكون على طبيعتها.