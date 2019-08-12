ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرح معرفة قديمة.. هيثم شاكر: استشرت أصدقائى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:22 م
الفنان هيثم شاكر
الفنان هيثم شاكر
نورا نبيل
أكد الفنان هيثم شاكر أنه كان حريص على إستشارة عدد من المقربين منه قبل ضم اي أغنية جديدة بألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" والذي يعود من خلاله إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل.

وقال الفنان هيثم شاكر "أحب معرفة اراء المقربين مني في إختياراتي واستفاد من وجهات نظرهم".

وكان الفنان هيثم شاكر أعلن تصدره ترند itunes مؤخرًا وغرد منذ قليل، قائلًا "ألبوم #معرفة_قديمة يتصدر قائمة الـ Top Albums على iTunes مصر .. الحمدلله ".

وأطلق الفنان هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية بعنوان معرفة قديمة وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر، وقد تم إطلاق الألبوم على منصات Anghami، Deezer، Spotify، Apple وأيضا على Youtube.

وكان الفنان هيثم شاكر مّهد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما أطلق مؤخرًا كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يطلق برومو كليب ماتوصنيش

هيثم شاكر يطرح بوستر ألبومه الجديد معرفة قديمة

هيثم شاكر يطلق كليب ماتوصنيش

هيثم شاكر: لا أفكر في تكرار تجربة التمثيل بالوقت الحالي

هيثم شاكر ينشر كواليس كليب ماتوصنيش.. ونجوم الفن يهنئون

تعرف على آخر المنضمين لألبوم هيثم شاكر

ترشيحاتنا

الأوقاف تكشف موعد توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين

وديت الشعب فين ؟.. مدينة نصر بلا زحام في عيد الأضحى ..صور

تركيا تجد البديل عن طائرات أف 35 الأمريكية

وقف أعمال هدم فيلا أثرية في الاسكندرية.. صور

احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو

تفاصيل قانون الإيجار القديم.. برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية في مهب الريح.. ومجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب.. وبشرى لأصحاب الأملاك في القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير من الاطفال على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الاضحى .. فيديو وصور

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور