قبل طرح معرفة قديمة.. هيثم شاكر: استشرت أصدقائى

أكد الفنان هيثم شاكر أنه كان حريص على إستشارة عدد من المقربين منه قبل ضم اي أغنية جديدة بألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" والذي يعود من خلاله إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل.





وقال الفنان هيثم شاكر "أحب معرفة اراء المقربين مني في إختياراتي واستفاد من وجهات نظرهم".





وكان الفنان هيثم شاكر أعلن تصدره ترند itunes مؤخرًا وغرد منذ قليل، قائلًا "ألبوم #معرفة_قديمة يتصدر قائمة الـ Top Albums على iTunes مصر .. الحمدلله ".





وأطلق الفنان هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية بعنوان معرفة قديمة وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر، وقد تم إطلاق الألبوم على منصات Anghami، Deezer، Spotify، Apple وأيضا على Youtube.





وكان الفنان هيثم شاكر مّهد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما أطلق مؤخرًا كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.