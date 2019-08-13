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فن

تعرف على إيرادات فيلم الممر أول يوم عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
يواصل فيلم الممر، المنافسة في موسم عيد الأضحى، بين العديد من الأفلام الجديدة في دور العرض، حيث حقق إيرادات جيدة، وصلت أول أيام العيد، الأحد إلى ٧٠ ألف جنيه، وفقًا لما صرح به الموزع محمود الدفراوى.

وأطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني فيلم الممر، في الإمارات، الأردن ولبنان، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

ويناقش فيلم الممر لمرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر تم تصويره على مدار 3 أشهر، وبنت شركة الإنتاج ديكوراته بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة التي يدور حولها العمل.

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