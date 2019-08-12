برج العرب يستضيف معسكر الإعلاميين في هذا التوقيت

استقر الجهاز الفنى لنادى الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، على خوض معسكر تدريبي ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لدوري الممتاز ب.





وأعلن الجهاز الفنى لنادى الإعلاميين عن بداية المعسكر مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة أسبوع خلال هذه الفترة لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد من الممتاز ب.





وقال مدرب الإعلاميين إن الفريق سيخوض خلال المعسكر بعض المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبينا بشكل مميز قبل بدء المباريات الرسمية.



