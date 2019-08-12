تبرع بالملايين وحقق أحلام الأطفال.. مواقف إنسانية لا تنسى لـ محمد صلاح

أثار محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إعجاب الملايين حول العالم بعد موقفه الإنساني مع طفل صغير كاد أن يموت بسبب حبه له، حيث انتظر الطفل الصغير الذي يرتدي قميص النادي خارج ملعب ميلوود الذي يتدرب فيه نجوم الريدز على أمل إلقاء نظرة على اللاعبين، ولكنه تحمس بشدة عندما رأى لاعبه المفضل محمد صلاح خارجًا من الملعب.





هرع الطفل لويس فالور (11 عاما) أملا في مصافحة صلاح، وخلال قيادة صلاح لسيارته اصطدم الطفل بعمود إنارة وسقط فاقدا للوعي وسالت الدماء أنفه، فأوقف صلاح السيارة وعاد للاطمئنان على الطفل وحقق له أمنيته والتقط صورة معه.

























ليست هذه المرة الأولى التي يجذب فيها محمد صلاح الأنظار بمواقفه الإنسانية، ففي يناير الماضي توقف النجم العالمي في مطار دبي لتحقيق أمنية طفل بتوقيعه على الـ"تي شيرت" الخاص به، وذلك بعد تكريمه في دبي بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة.





وكشف الكاتب الصحفي والناقد الفني، ربيع هنيدي، عن هذا الموقف حينها على حسابه بإنستجرام، وكتب: "عند خروجه من الباب الخلفي في القاعة التي أقيم بها الحفل وتوجهه مسرعًا إلى مطار المجلس كي يستقل طائرة خاصة تعيده إلى لندن ومعه خمسة من المرافقين من ناديه وإدارة أعماله، تصادف وجود طفل بانتظاره اسمه محمد امجد (8 سنوات) برفقة جده الصديق (محمد الشامي)".





وتابع: "عندما لم يتثنَ للطفل اللحاق بصلاح لالتقاط صورة تذكارية معه، انهار الطفل في البكاء خاصة وأنه من محبيه ودفع (50 درهما) من مصروفه الخاص؛ ثمنًا لطبع صورة لصلاح على قميصه كي يوقع له عليها".

















ومن مواقفه اللطيفة أيضا مع الأطفال، حين رفع طفل إنجليزي لافتة بها رسالة له أثناء مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج، وبعد انتهاء المباراة اتجه صلاح إلى هذا الطفل وأهداه قميصه، وغرد والد الطفل بعدها على تويتر ليشكر صلاح حيث كتب: "كلمات الشكر لا تكفي يا صلاح، لقد جعلتنا أنا وابني نذرف الدموع، هناك مواقف في الحياة يصعب شرح جمالها، إنه يوم سيبقى خالدا في ذاكرة ابني".









وكان قد دعى صلاح شابين للقاء تليفزيني بعدما انشرت لقطات لأحدهما وهو يشرح لابن عمه الكفيف كيف سدد صلاح هدفا في مرمى نابولي، فضلا عن نشره لصور على حسابه بموقع تويتر مع أطفال ذوي احتياجات خاصة وكتب عليها: "هذه واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن هذا الموسم.. أنا ممتن جدا لهذه الجائزة، وأتطلع إلى اللقاء معكم مرة أخرى قريبا".





أما عن أعماله الإنسانية في مصر، فقد تبرع صلاح بـ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر الخاص بالدولة، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها، كما تبرع في وقت سابق بمبلغ 12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لشراء جهاز زراعة نخاع العظم، لمرضى سرطان العظام.



