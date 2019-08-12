بث مباشر.. مباراة الوحدة الاماراتي والنصر السعودي في دوري ابطال اسيا

يواجه الوحدة الاماراتي منافسه النصر السعودي اليوم فى المباراة التي ستجمع الفريقين علي ملعب آل نهيان بنادي الوحدة فى دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019 .
وإنتهت مباراة الذهاب بين الوحدة الاماراتي والنصر السعودي بالتعادل لهدف لكل منهما .
وجاء التشكيل المتوقع لفريق الوحدة كالاتي :
محمد الشامسي
محمد المنهالي، الكربي، حمدان الكمالي، تشانج ووريم
فواز عوانه، منصور الحربي، ليوناردو، خليل الحمادي، إسماعيل مطر
سبيستيان تيجالي
وجاء تشكيل المتوقع لفريق النصر كالاتي :
برادلي جونز
سلطان الغنام، برونو أوفيني، مايكون، عبدالرحمن العبيد
عبد العزيز الجبرين، الخيبري، الدوسري، جوليانو، أحمد موسى
عبدالرزاق حمدالله
وإنتهت مباراة الذهاب بين الوحدة الاماراتي والنصر السعودي بالتعادل لهدف لكل منهما .
وجاء التشكيل المتوقع لفريق الوحدة كالاتي :
محمد الشامسي
محمد المنهالي، الكربي، حمدان الكمالي، تشانج ووريم
فواز عوانه، منصور الحربي، ليوناردو، خليل الحمادي، إسماعيل مطر
سبيستيان تيجالي
وجاء تشكيل المتوقع لفريق النصر كالاتي :
برادلي جونز
سلطان الغنام، برونو أوفيني، مايكون، عبدالرحمن العبيد
عبد العزيز الجبرين، الخيبري، الدوسري، جوليانو، أحمد موسى
عبدالرزاق حمدالله