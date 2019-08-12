دوري ابطال اسيا.. الوحدة يستضيف النصر واتحاد جدة ضيفا على ذوب اهن

يستضيف فريق الوحدة الإماراتي، نظيره النصر السعودي، اليوم، الإثنين، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.



ويسعى الفريق الإماراتي لاستغلال لقاء الإياب على أرضه ووسط جماهيره، للضغط على لاعبي النصر، من أجل الوصول إلى الدور المقبل.



في المقابل يسعى العالمي إلى الوصول لدور ربع النهائي، رغم صعوبة المهمة عليه، بعدما خطف الوحدة تعادلا ثمينا بهدف مقابل هدف في الذهاب.





وفي السياق ذاته، يحل فريق اتحاد جدة السعودي، ضيفًا على نظيره ذوب آهن الإيراني، في تمام التاسعة مساءً، باستاد حمد الكبير بالدوحة.



ويتطلع الاتحاد لحسم التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد أن وضع قدمًا في الذهاب، بالفوز 2-1 بالإمارات.

