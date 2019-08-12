استعدادا لـ الحرافيش.. البلاستيك يستضيف سوهاج وديا

قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي البلاستيك بقيادة تامر عبدالخالق مواجهة فريق سوهاج وديا الجمعة المقبلة على الملعب الرئيس لنادي البلاستيك ضمن استعدادات الفريق لدوري القسم الثالث.



ويسعى تامر عبدالخالق المدير الفني للبلاستيك لتجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثالث لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز ب.



جدير بالذكر أن فريق البلاستيك لعب أكثر من مباراة ودية مع فرق الدرجات الثلاث وهم النادي الأهلي ، بني سويف ، الأميرية ومن المقرر أن يخوض ثلاث مباريات ودية اخرى امام سوهاج والخليج السعودي والمصرية للاتصالات قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية .