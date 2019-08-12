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حوادث

شاب يقتل والده بـ سكين بسبب خلافات أسرية في أسيوط

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:03 ص
سكين
سكين
إيهاب عمر
تجرد شاب من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل والده بقرية الوسطى التابعة لمركز الفتح بأسيوط بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد محمد العسقلاني مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الوسطى بقيام شاب يدعى " ج " بطعن والده يدعى " حافيظ . ق" عدة طعنات بسكين إثر وقوع خلافات أسرية بينهما مما نتج عنها وفاته.

على الفور انتقل فريق من المباحث برئاسة المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز الفتح إلى موقع الحادث وتم التحفظ على الجثة لحين مناظرة النيابة العامة ، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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