%17 زيادة.. 2.7 مليار دولار واردات السلع الأساسية فى 3 أشهر

استعرضت وزارة المالية، التيسيرات والإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الأساسية المستوردة، فى إطار المتابعة الدورية للتأكد من حُسن سير العمل؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.



تلقى الوزارة تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حول حجم السلع الأساسية المستوردة خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيه، استعرض خلاله زيادة واردات هذه السلع من دول الاتفاقيات التفضيلية بنسبة ١٧٪ عن العام المنصرم، التى يتمتع بعضها بالإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية، ويتمتع البعض الآخر بالإعفاء الجزئى من هذه الضرائب والرسوم الجمركية.



ذكر بيان لوزارة المالية، أن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيه بلغت ٢,٧ مليار دولار بنمو سنوى ٦٪ عن الفترة نفسها من العام المنصرم، موضحًا أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أسهم فى زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام فى تغطية احتياجات السوق المحلية مثل القمح الذى ارتفعت حجم وارداته خلال هذه الفترة بنسبة ١٥٪، والأرز بنسبة ١٤٪، والدقيق بنسبة ٨٪، والمخبوزات بنسبة ١٦٪، واللحوم والأسماك المصنعة بنسبة ١٤٪، والبقوليات «البازلاء، والحمص، واللوبيا، والعدس، والفول» بنسبة ٨٥٪، والبصل والثوم بنسبة ١٣٥٪، والبن والشاى بنسبة ٢٢٪.



أشار إلى تراجع حجم استيراد رؤوس الماشية بنسبة ٣٢٪، وانخفاض واردات لحوم الأبقار الطازجة بنسبة ٢٩٪، واللحوم المجمدة بنسبة ٢٢٪، ومنتجات الألبان بنسبة ٧٪؛ بما يعكس جهود الدولة الرامية لتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع فى المزارع الحيوانية وتعظيم قدراتها، وزيادة إنتاجها بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، والسعى الجاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيًا.