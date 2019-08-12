بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما

نشر مروان محسن مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، وزوجته، مجموعة صور من حفل زفافهما مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.





واحتفل مروان محسن وزوجته، فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف بعد الانتهاء من مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان.





زوجة مروان محسن ظهرت بإطلالة جريئة بفستان أوف شولدر مكشوف من منطقة الصدر ومطرز بتطريز غاية فى الرقة وبدون بطانة من منطقة البطن والظهر وبطانة قصيرة من أسفل.





واعتمدت زوجة مروان محسن فى اختيارها على فستان زفاف بذيل طويل جدا ونسقت معه طرحة طويلة مما جعلها تظهر بإطلالة مختلفة ومميزة فلا تزال فساتين الزفاف مع ذيل طويل موضة منذ عشرات السنوات وهي الخيار الأول للملكات والأميرات.





واختارت زوجة مروان محسن تسريحة شعر مرفوع لأعلى معتمدة على بعض إكسسوارات الشعر لتظهر بتسريحة شعر مميزة.





زوجة مروان محسن لم تكثر فى وضع المكياج ولم تعتمد على المكياج الصاخب بل اعتمدت على مكياج هادى يرتكز فى المقام الأول على منطقة العين متناسب أكثر مع إطلالتها.





يذكر أن نجوم الأهلى شاركوا فى فى حفل زفاف مروان محسن وزوجته أمس الأحد.