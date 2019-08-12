ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:54 ص
مروان محسن وزوجته
مروان محسن وزوجته
لمياء الياسين
نشر مروان محسن مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، وزوجته، مجموعة صور من حفل زفافهما مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.

واحتفل مروان محسن وزوجته، فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف بعد الانتهاء من مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان.

زوجة مروان محسن ظهرت بإطلالة جريئة بفستان أوف شولدر مكشوف من منطقة الصدر ومطرز بتطريز غاية فى الرقة وبدون بطانة من منطقة البطن والظهر وبطانة قصيرة من أسفل.

واعتمدت زوجة مروان محسن فى اختيارها على فستان زفاف بذيل طويل جدا ونسقت معه طرحة طويلة مما جعلها تظهر بإطلالة مختلفة ومميزة فلا تزال فساتين الزفاف مع ذيل طويل موضة منذ عشرات السنوات وهي الخيار الأول للملكات والأميرات.

واختارت زوجة مروان محسن تسريحة شعر مرفوع لأعلى معتمدة على بعض إكسسوارات الشعر لتظهر بتسريحة شعر مميزة.

زوجة مروان محسن لم تكثر فى وضع المكياج ولم تعتمد على المكياج الصاخب بل اعتمدت على مكياج هادى يرتكز فى المقام الأول على منطقة العين متناسب أكثر مع إطلالتها.

يذكر أن نجوم الأهلى شاركوا فى فى حفل زفاف مروان محسن وزوجته أمس الأحد.

بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما
بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما
بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما
بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما
بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشورت قصير فوق الركبة.. زينة تتألق بإطلالة جريئة.. صور

بـ أوف شولدر.. منة فضالي بإطلالة كاجوال

منة فضالي الأناقة VS الجدل.. نجمات تتألق على الإنستجرام.. ونيللي كريم الأبرز بـ كاش مايوه.. صور

فستان اوف شولدر ببطن مكشوف.. ميرهان حسين تثير متابعيها

بفستان ملفت.. ابنة فيفى عبده بإطلالة جريئة فى حفل زفاف نجل نشوى مصطفى

بطانة قصيرة وأوف شولدر.. شاهد فستان روجينا فى حفل زفاف نجل ماجد المصري

ترشيحاتنا

مصرع 5 أطفال في حريق بدار رعاية بولاية بنسلفانيا الأمريكية

تغذية ماكينات الصرف.. البنوك تكثف إجراءاتها لـ العيد

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 ..فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور