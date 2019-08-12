ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سحب واسترداد 26 قطعة أرض بـ الشروق لعدم الالتزام بنشاطها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:51 ص
جانب من عمليات سحب
جانب من عمليات سحب الوحدات
امنة عبد العظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد لعدد 26 قطعة أرض سكنية لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لتلك الأراضي، ولعدم موافقة اشتراطات التخصيص.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه تم إلغاء التخصيص بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية طبقًا للائحة العقارية الرئيسية، وذلك لعدد 6 قطع أراض لعدم إثبات الجدية والبناء خلال المهلة المقررة، وبيانها تفصيلًا ( ق 103 مج 2 – ق2 مج4 بالحي الأول شرق – ق63 مج 2 بالحي الثاني شرق - ق 14 مج 2 - ق 11 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 133 مج 3 بالمنطقة الثامنة عمارات).

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إلغاء التخصيص لعدد 20 قطعة أرض أخرى، وذلك لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية وبيانها ( ق26، ق43 مج4 – ق12 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 66 مج 2 بالمنطقة الخامسة عمارات - ق45، ق 68 مج 1 - ق 73 ، ق 116 مج 2 بالمنطقة السادسة عمارات ق 27 مج 2 – ق 38 مج 3 – ق121 مج 4 الحي الأول شرق - ق 56 مج 1 – ق 163 مج 2 – ق 57 ، ق 204 مج 3 – ق 102 مج 4 بالحي الثاني شرق - ق 22 ، ق 45 مج 2 – ق 10 مج5 – ق 26 مج 6 بالحي الثالث شرق ).

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والحفاظ على الطابع العمراني بمدينة الشروق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بمشروع JANNA.. و105 عمارات بـ سكن مصر

رئيس جهاز الشروق يلتقى حاجزي مشروع دار مصر لحل مشاكلهم.. ويخلي وحدات الأسر من العمالة

جهاز الشروق: تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد أراضٍ لمخالفة أصحابها للشروط واللوائح

رفع كفاءة الطرق بمدينة الشروق.. وإقامة منفذ لتوفير السلع الأساسية بمدينة حدائق أكتوبر

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ أحدث مدارس التعليم الأساسي بمدينة الشروق

رئيس مدينة الشروق: سحب عدادات الكهرباء والمياه بـ 23 محلا مخالفا

ترشيحاتنا

ضاحى خلفان يشن هجوما على حكومة هادى.. ويؤكد: الإمارات ليست في اليمن من أجل الشرعية

يواصل نجاحه.. الكنز 2 يتخطى 2.5 مليون جنيه

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

رقصت حافية.. هيفاء وهبي تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شركة آبل تعرض مكافأة مليون دولار.. لمن يقوم بهذا التحدي

المهن الموسيقية تنظر شكوى محسن جابر ضد محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور