ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بث مباشر

بث مباشر.. مباراة اتحاد جدة و ذوب اهن الإيرانى فى دورى ابطال اسيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:46 ص
اتحاد جدة و ذوب اهن
اتحاد جدة و ذوب اهن الإيرانى
حسن العمدة
يحل فريق اتحاد جدة السعودي، ضيفا على نظيره ذوب آهن الإيراني، في تمام التاسعة مساء، باستاد حمد الكبير بالدوحة.

ويتطلع الاتحاد لحسم التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد أن وضع قدمًا في الذهاب، بالفوز 2-1 بالإمارات.

وصل العميد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا باعتباره صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انصارات وهزيمة والتعادل في مباراتين.

في الجانب الآخر، تأهل ذوب آهن لهذا الدور من دوري الأبطال بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى وفي جعبته 12 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات والتعادل في مثلهم.

ينقل صدى البلد بثا مباشرا للمباراة.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال آسيا.. اتحاد جدة يواجه آصفهان.. والنصر يستضيف الوحدة الإماراتي

أبطال آسيا.. الاتحاد السعودي يفوز على ذوب آهن الايراني 2-1

ترشيحاتنا

اسعار الذهب في مصر اليوم 12 - 8 - 2019 .. فيديو

اليوم .. تشييع جنازة شقيقة مكرم محمد أحمد بالمنوفية

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم

مصرع 5 أطفال في حريق بدار رعاية بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الاستقرار يسود الأسواق.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 12-8-2019

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور