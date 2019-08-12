بث مباشر.. مباراة اتحاد جدة و ذوب اهن الإيرانى فى دورى ابطال اسيا

يحل فريق اتحاد جدة السعودي، ضيفا على نظيره ذوب آهن الإيراني، في تمام التاسعة مساء، باستاد حمد الكبير بالدوحة.



ويتطلع الاتحاد لحسم التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد أن وضع قدمًا في الذهاب، بالفوز 2-1 بالإمارات.



وصل العميد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا باعتباره صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انصارات وهزيمة والتعادل في مباراتين.



في الجانب الآخر، تأهل ذوب آهن لهذا الدور من دوري الأبطال بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى وفي جعبته 12 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات والتعادل في مثلهم.



ينقل صدى البلد بثا مباشرا للمباراة.







