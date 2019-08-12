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مصرع 5 أطفال في حريق بدار رعاية بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:30 ص
حريق بدار رعاية
حريق بدار رعاية
رويترز
قال مسئولون ووسائل إعلام إن 5 أطفال لقوا حتفهم في حريق اندلع بمنزل يستخدم كدار رعاية في مدينة إري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أن صبيين فرا من دار الرعاية عبر نافذة واستغاثا بالجيران.

وقال جاي سانتوني مدير خدمة الإطفاء في إري لوسائل إعلام محلية إن نحو ثمانية أشخاص حوصروا وسط النيران بينهم خمسة أطفال ولم يصدر أي تصريح رسمي عن العدد بحلول اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد الجيران سمع صراخ الصبيين وحاول الدخول إلى الطابق الأول من المنزل لكن النار أُجبرته على التراجع.

وأضافت أنه عندما وصل رجال الاطفاء كانت النيران قد أتت على الطابق الأول وتتصاعد من كل النوافذ.

ولا تزال السلطات تحقق في سبب الحريق. وأبلغ سانتوني وسائل الإعلام المحلية أن زيادة أحمال الكهرباء في غرفة المعيشة في الطابق الأول قد تكون السبب.

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