إطلاق مبادرة العيد عيدين بالممشى السياحي احتفالا بـ الاضحى في الأقصر.. صور

أطلق متطوعون بمدينة الأقصر ، مع أول أيام عيد الأضحي المبارك، مبادرة لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار بعنوان "العيد عيدين"، والتى نظمها الكيان التطوعي مع الكيان الحكومي بالتنسيق بين فريق نبضة وجبر الخواطر مع مجلس مدينة الأقصر، بقيادة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بالممشى السياحي، تم خلالها توزيع بالونات وشوكولاته وورود وهدايا والرسم على وجوه الأطفال المحتفلين بأول أيام العيد.



وقالت هدية ثابت إن المبادرة ضمن عدة مبادرات ينظمها الكيان التطوعي، حيث المشاركات الفعالة بين الكيان التطوعي والكيان والحكومي، والذي يهدف إلى الاحتفال بالعيد بمكان بديل عن الكورنيش نظرا لوجود بعض التطويرات المهمة الجارية بكورنيش النيل.



وأشارت هدية ثابت إلى أن مبادرة" العيد عيدين " تهدف لإدخال السعادة والبهجة في نفوس الأطفال من خلال فعاليات بسيطة وتوزيع هدايا وتعريف المواطنين بأنشطة فرق العمل التطوعي ومبادراتهم التى تستهدف المواطنين والأطفال الصغار فى كل ربوع مصر.