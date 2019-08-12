ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة العيد عيدين بالممشى السياحي احتفالا بـ الاضحى في الأقصر.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
شمس يونس
أطلق متطوعون بمدينة الأقصر ، مع أول أيام عيد الأضحي المبارك، مبادرة لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار بعنوان "العيد عيدين"، والتى نظمها الكيان التطوعي مع الكيان الحكومي بالتنسيق بين فريق نبضة وجبر الخواطر مع مجلس مدينة الأقصر، بقيادة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بالممشى السياحي، تم خلالها توزيع بالونات وشوكولاته وورود وهدايا والرسم على وجوه الأطفال المحتفلين بأول أيام العيد.

وقالت هدية ثابت إن المبادرة ضمن عدة مبادرات ينظمها الكيان التطوعي، حيث المشاركات الفعالة بين الكيان التطوعي والكيان والحكومي، والذي يهدف إلى الاحتفال بالعيد بمكان بديل عن الكورنيش نظرا لوجود بعض التطويرات المهمة الجارية بكورنيش النيل.

وأشارت هدية ثابت إلى أن مبادرة" العيد عيدين " تهدف لإدخال السعادة والبهجة في نفوس الأطفال من خلال فعاليات بسيطة وتوزيع هدايا وتعريف المواطنين بأنشطة فرق العمل التطوعي ومبادراتهم التى تستهدف المواطنين والأطفال الصغار فى كل ربوع مصر.
إطلاق مبادرة العيد عيدين بالممشى السياحي احتفالا بـ الاضحى في الأقصر.. صور
إطلاق مبادرة العيد عيدين بالممشى السياحي احتفالا بـ الاضحى في الأقصر.. صور
إطلاق مبادرة العيد عيدين بالممشى السياحي احتفالا بـ الاضحى في الأقصر.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العيد عيدين.. حضانات الأطفال تحاكي طقوس الأعياد والحج

المحافظون يشاركون الأهالي في صلاة عيد الأضحى.. الأطفال يسابقون الكبار في الساحات.. توزيع الهدايا والبالونات.. وتكبيرات العيد تهز مساجد شمال سيناء

اصنع بهجة.. أقباط يوزعون ورودا وشكولاتة وهدايا امام معبد الاقصر

العيد فرحة... توزيع البالونات عقب الصلاة.. والتقاط الصور التذكارية بالمحافظات

بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية

فى أول أيام العيد بالأقصر .. الآلاف يصلون بساحة سيدى أبوالحجاج ولغة الاشارة بالخطبة .. أقباط يوزعون ورود وبلونات على المسلمين.. ومهرجان لـ عبده موتة بالجنوب

ترشيحاتنا

احذر من الصمم.. الأجهزة الإلكترونية تتحول إلى سلاح قاتل بهذه الطريقة

وديت الشعب فين ؟.. مدينة نصر بلا زحام في عيد الأضحى ..صور

أهم اخبار اليوم .. احمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا .. مروان محسن يحتفل بزفافه.. وريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح

تحذير عاجل من وزارة الصحة السعودية لحجاج بيت الله الحرام

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 12 - 8 - 2019 | خدمات

وقف أعمال هدم فيلا أثرية في الاسكندرية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور