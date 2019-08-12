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بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وإنيرجي كوتبوس فى كأس ألمانيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:46 ص
لاعبو بايرن ميونخ
لاعبو بايرن ميونخ
حسن العمدة
يستضيف نادي انيرجى كوتبوس، نظيره بايرن ميونخ، في التاسعة إلا الربع اليوم ، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول من كأس ألمانيا.

وخسر البايرن الأسبوع الماضى لقب السوبر الألماني، على يد مضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون مقابل فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" سجلهما جادون سانشو وباكو الكاسير.

ومن المنتظر أن يتيح المدير الفنى نيكو كوفاتش الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب فى لقاء اليوم، خاصة أن اللقاء لا يشكل صعوبة كبيرة.

ويدخل بايرن اللقاء وهو يمتلك 19 لقبا من كأس ألمانيا عبر تاريخه.

وحقق بايرين لقب الدوري للمرة السابعة علي التوالي هذا العالم بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند.

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