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ديني

ولاية ألمانية تسمح للمسلمين هذا العام بذبح الاضاحي دون تخدير

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:34 ص
المسلمون في ألمانيا
المسلمون في ألمانيا
محمد شحتة
احتفل المسلمون في ألمانيا -والذين يجاوز عددهم الخمسة ملايين- في هذه الأيام بعيد الاضحى المبارك، وفي هذه المناسبة حرصوا على تأدية صلاة العيد في الساحات والمساجد المخصصة.

كما حرص المسلمون هناك على اداء شعيرة الأضحية، إلا أن القانون الألماني يضع بعض الشروط لذبح الحيوانات، ومنها شرط تخدير الحيوانات قبل ذبحها، وهذه الشروط قد تختلف من ولاية لأخرى، وفي هذا العام سمحت ولاية "ساكسونيا السفلى" للمسلمين بذبح الأضاحي بشكل استثنائي دون تخدير، ولذا يذهب المسلمون إلى المجازر المخصصة لذبح الحيوانات وفقا للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القانون الألماني.

كما تتكفل بعض المساجد والمراكز الإسلامية بإنهاء إجراءات عملية الذبح نيابة عن بعض المضحين.

وصادف أول أيام عيد الأضحى هذا العام يوم الأحد، وهو عطلة رسمية في ألمانيا، مما مكن المسلمين من الاحتفال بالعيد بصورة أكثر بهجة.

وهنأ مرصد الأزهر المسلمين في ألمانيا وجميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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