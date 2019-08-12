آرسنال يزيح الستار عن قميصه الثالث في الموسم الجديد.. صور

Introducing our brand-new third kit 🤩



Exclusively available from @adidasfootball and Arsenal until August 18 🛍 — Arsenal (@Arsenal) August 12, 2019

أزاح نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، الستار عن القميص الثالث الذي سيرتديه خلال الموسم الجديد 2019/2020.ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو وصورا للطقم الثالث للفريق، والذي يأتي من تصميم شركة "أديداس" العالمية.والتقط عدد من نجوم يوفنتوس الصور بالقميص الجديد، أبرزهم، بيير إميريك أوباميانج، وألكسندر لاكازيت، هنريك مخيتاريان، ماتيو جندوزي.وكان آرسنال قد حقق الفوز، على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ببداية مشواره بالدوري الإنجليزي.