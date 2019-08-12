ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يزيح الستار عن قميصه الثالث في الموسم الجديد.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:50 ص
أوباميانج
أوباميانج
إسراء أشرف
أزاح نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، الستار عن القميص الثالث الذي سيرتديه خلال الموسم الجديد 2019/2020.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو وصورا للطقم الثالث للفريق، والذي يأتي من تصميم شركة "أديداس" العالمية.

والتقط عدد من نجوم يوفنتوس الصور بالقميص الجديد، أبرزهم، بيير إميريك أوباميانج، وألكسندر لاكازيت، هنريك مخيتاريان، ماتيو جندوزي.

وكان آرسنال قد حقق الفوز، على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ببداية مشواره بالدوري الإنجليزي.
مخيتريان مخيتريان
جندوزي جندوزي
أوباميانج أوباميانج
لاكازيت لاكازيت

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آرسنال يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد.. صور

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

المهن الموسيقية تنظر شكوى محسن جابر ضد محمد رمضان

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 12 - 8 - 2019 ..فيديو

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

انتهاء أزمة على ماهر مع نادي المريخ

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

زي النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه بقميص ليفربول في البريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور