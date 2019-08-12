ضبط راكب أخفى بندقية داخل شاشة تليفزيون بمطار سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في مطار سوهاج من إلقاء القبض علي راكب عقب وصوله مطار سوهاج في رحلة قادما من دولة الكويت وتبين من فحص أمتعته وجود بندقية داخل شاشة LCD.



كان رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى ألقوا القبض علي الراكب "ح . ك . ف" يقيم دائرة مركز المنشاه، عقب وصوله عبر رحلة قادمة من دولة الكويت، بعد أن تم الاشتباه به حيث تم تمرير حقائبه علي أجهزة الفحص (X-ray) وعثر علي بندقية مفككة أجزاء أسفل شاشة LCD.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

