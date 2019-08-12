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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ليكيما بالصين إلى 44 قتيلا و16 مفقودا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:00 م
إعصار ليكيما
إعصار ليكيما
أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما" التاسع الذي يضرب الصين هذا العام لتصل إلى 44 قتيلا و16 مفقودا في مقاطعتين شرقي البلاد.

وذكر مركز مكافحة الفيضانات في مقاطعة تشجيانغ - في بيان اليوم الاثنين - أن عدد ضحايا المقاطعة ارتفع إلى 39 قتيلا واعتبار 9 في تعداد المفقودين، مع تضرر 6ر6 مليون شخص وإجلاء 2ر1 مليون آخرين، مشيرا إلى تسبب الإعصار كذلك في إتلاف 234 ألف هكتار من المحاصيل، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 2ر24 مليار يوان (حوالي 4ر3 مليار دولار).

وفي سياق متصل، ذكرت مديرية إدارة الطواريء في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين أن الإعصار هبط مرة ثانية مساء أمس الأحد على ساحل تشينغداو في المقاطعة، مخلفا 5 قتلى و7 مفقودين، مع تضرر 6ر1 مليون شخص وإجلاء 183 ألفا و800 شخص حتى صباح اليوم.

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