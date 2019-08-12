الأوضاع في عدن وطائرات الحوثي.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الاثنين، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على التطورات الأخيرة للوضع في عدن.



* السعودية تدعو إلى تغليب الحوار في عدن



وبحسب "البيان"، بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، في وقت دعت المملكة إلى اجتماع عاجل بين الأطراف اليمنية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار.



وقال مصدر مسؤول بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن قوات المجلس الانتقالي بدأت الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.



ورحب التحالف العربي بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، مؤكدًا أنه يراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطرت عليها قوات المجلس فيما قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي: «نجدد موقفنا المساند لتحالف دعم الشرعية باليمن». وأضاف: «نؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية، كما نجدد ثقتنا بالمملكة العربية السعودية، ونعلن استعدادنا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين».



* 3 دول عربية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم



وبحسب "الإمارات اليوم"، تحتفل سلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا، بأول أيام عيد الأضحى اليوم الاثنين، فيما احتفلت 19 دولة عربية بالعيد أمس، وذلك بسبب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في كل دول. وأوضح مركز الفلك الدولي أن الدول الإسلامية جميعها تلتزم بالحج وفق ما تعلنه المملكة العربية السعودية، فيما تحدد هذه الدول متى يكون عيد الأضحى على أرضها بناء على رؤية الهلال، ومن الناحية الشرعية هذا الأمر مقبول ولا يوجد مشكلة عليه.



وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد عودة، لـ "الإمارات اليوم" وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس بأن جميع الدول الإسلامية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، وهذه المعلومة خاطئة لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريبًا يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى.



*قوات "التحالف" تعترض وتسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي



وبحسب "الاتحاد"، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء أمس الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه السعودية.



وأوضح العقيد المالكي، أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.



*هدوء في عدن واستعدادات لاستئناف الرحلات الجوية



وبحسب "الخليج"، سادت أجواء من الهدوء العاصمة المؤقتة عدن أمس أول أيام عيد الأضحى، بعد ثلاثة أيام من المواجهات المسلحة. وقالت مصادر إن عددًا من السكان خرجوا مع عائلاتهم للاحتفال بالعيد. كما ذكرت التقارير أن مطار عدن الدولي استأنف رحلاته الدولية من وإلى المطار. وأكد القائم بأعمال مدير مطار عدن عبدالرقيب العمري في تصريح صحفي لوسائل الإعلام استئناف الرحلات من مطار عدن وإليه بعد توقف مؤقت منذ أربعة أيام بسبب الأحداث العسكرية في عدن.



وأشار الى أن مطار عدن الدولي عاود العمل أمام حركة الطيران منذ ظهر امس الأحد وهو بكامل تجهيزاته الفنية والأمنية والملاحية. وتقدم العمري بخالص عبارات الشكر والتقدير للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي الذين حرصوا كل الحرص على سلامة مطار عدن الدولي وضرورة استئناف العمل بالمطار لتخفيف معاناة المسافرين.





