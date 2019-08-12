الثقافة في خدمة الكرة.. توقع نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس واربح كتابًا

طرحت مبادرة «شجع_واقرأ» ودار «آفاق للنشر» 25 كتابًا من المقرر منحها لمن يصدق توقعه لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، التي ستقام مساء السبت 17 أغسطس على استاد الجيش، ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.



ومثلت الكتب 5 عناوين جادة ومهمة، هي: رواية «المسيح يصلب من جديد» لكازانتزاكس، و«رسائل إلى ميلينا» لفرانتس كافكا، و«الرباعيات» فريد الدين العطار، و«لماذا نقرأ الفلاسفة العرب؟» لعلي بن مخلوف، و«الأساطير العربية قبل الإسلام» لمحمد عبد المعيد خان.



ومن جهته، أوضح الناقد والباحث مدحت صفوت، المنسق العام للمبادرة، أن الكتب المقرر توزيعها عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس تزيد قيمتها المادية عن 3 آلاف و500 جنيه، وتتنوع الإصدارات بين الروايات العالمية وأدب المراسلات والدراسات الفلسفية والتاريخية وتراث التصوف الإسلامي.



وبيّن المنسق العام لـ«شجع واقرأ»، أن مدير عام دار آفاق الناشر مصطفى رحب على الفور بالمساهمة في فعاليات المبادرة التي بدأت مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2019، معتبرًا أن دور مؤسسات النشر لا يقتصر على إنتاج الكتاب، وإنما العمل أيضَا على إتاحة فرص القراءة والإطلاع بما يسهم في زيادة رقعة القراء في مصر.



وكانت مبادرة «شجع واقرأ» نظمت حفلًا لتسليم 250 كتابا بنقابة الصحفيين الشهر الماضي، لـ50 فائزًا توقعوا نتائج مباريات كأس الأمم الإفريقية على نحو صحيح. وخلال الحفل أعلن الباحث مدحت صفوت، المنسق العام للمبادرة، عن استمرار الفعاليات في الفترة المقبلة، وتنظيم رحلة لأكبر كتاب مفتوح في العالم «مدينتي الأقصر وأسوان» على نحو سنوي، فضلا عن العمل حاليا على تنظيم بطولة كرة قدم خماسية تكون جوائزها إصدارات ثقافية، ووصلت عدد الإصدرات المسلمة للقراء 325 إصدارًا حتى الآن.