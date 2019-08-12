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أخبار العالم

روسيا والهند تناقشان مشاريع الغاز المحتملة في القطب الشمالي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:51 ص
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة الهندي
أ ش أ
أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، اليوم الاثنين، أن روسيا والهند تبحثان حاليا مشاريع الغاز المحتملة في القطب الشمالي.

وقال الوزير الهندي - في تصريحات لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "شراكتنا مع روسيا في مجال الطاقة قوية جدًا.. الجانب الروسي هو شريك موثوق في مجال الطاقة. ونحن نحاول أن نؤسس اقتصادنا على الغاز بشكل كامل.. نود أن يكون في كل منزل أنبوب غاز، وأن تتأسس صناعتنا على الغاز. وأنا أشعر بأنه حتى قبل بداية القمة السنوية بين زعمائنا، سيناقش وزراء الطاقة وقطاع الأعمال والشركات هذه المسألة".

وأشار إلى أن الهند تبدي اهتماما بتطوير الغاز في منطقة القطب الشمالي الروسي، قائلا: "وزراؤنا المسؤولون عن الطاقة يجرون المفاوضات مع شركات الطاقة هنا. يناقشون ماذا يمكننا أن نفعل، وخاصة في منطقة القطب الشمالي، في مجال التنقيب عن الغاز وإمداد الهند به".

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