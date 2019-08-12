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اقتصاد

الصين: هيونداى تستدعي 400 ألف سيارة لمشاكل في برامج وحدة التحكم بالمحرك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:08 م
هيونداى
هيونداى
أ ش أ
أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة بكين هيونداي ستستدعي 400 ألف و377 سيارة في السوق الصينية، لمشاكل في برامج وحدة التحكم بالمحرك.


وذكرت المصلحة وهي أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين - في بيان اليوم الاثنين - أن عملية الاستدعاء، المقرر أن تبدأ في 17 أغسطس الجاري، ستشمل السيارات من طراز "توكسون" أنتجت في الفترة بين 17 أغسطس عام 2015 و18 سبتمبر عام 2018.


وأوضحت المصلحة أنه عندما يتم قيادة السيارات مسافات قصيرة في بيئة منخفضة الحرارة بشكل مستمر، قد ترتفع مستويات الزيت في السيارات المتضررة، ما يؤدي إلى إضاءة مصابيح مؤشر عطل المحرك وحتى تلف المحرك.


وأضافت أن شركة بكين هيونداي ستقوم بتحديث برامج وحدة التحكم في المحرك واستبدال صمامات الترموستات للسيارات المتضررة مجانا للقضاء على مخاطر السلامة.

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