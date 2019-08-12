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تراجع منسوب مياهه.. البحر الميت مهدد بـ التبخر بحلول العام 2050

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:33 ص
البحر الميت
البحر الميت
أماني إبراهيم
سجل البحر الميت أدنى مستوى في تاريخه، حيث وصل مستوى مياهه إلى 34 مترا دون مستوى سطح البحر الأمر الذي يهدد باختفائه وتبخره بالكامل، حيث تقلصت مساحته 35% خلال 40 عاما، وينخفض منسوب مياهه بمعدل متر ونصف المتر سنويا.

ووفقا لـ سكاي نيوز، فقد حذر الخبراء من خطورة هذا الانخفاض في مستوى مياه البحر الميت، خاصة وأن الشواطئ الرملية التي كانت تغمرها المياه سابقا، أصبحت جافة تماما.

وفسر الخبراء سبب هذا الانخفاض في منسوب المياه، الى عدم استقرار مياه الأمطار.

وتشير التوقعات إلى أن البحر الميت يواجه حاليا خطر الجفاف وربما الاختفاء تماما بحلول منتصف القرن الجاري أي بحلول عام 2050، وذلك بعدما أصبح المكان الأكثر انخفاضا على سطح الأرض.

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