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أخبار العالم

ملكة بريطانيا تتهم السياسيين بعدم القدرة على الحكم بسبب أزمة البريكست

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:46 ص
الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
أ ش أ
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا اتهمت السياسيين في بلادها بعدم القدرة على الحكم في ظل الازمة الدستورية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست".

وقالت صحيفة (ديلى ستار) البريطانية إن الملكة اليزابيث كشفت عن رأيها خلال اجتماع خاص فيما وصف بأنه آعنف تعليق سياسي من جانبها طوال فترة حكمها التي تمتد ل 67 عاما.

واعتادت الملكة اليزابيث، 93 عاما، إلى حد بعيد التزام الصمت وعدم إبداء رأيها في الأمور السياسية طوال هذه الفترة الطويلة التي قضتها على عرش بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة كشفت عن رأيها في ظل احتدام الأزمة المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تهدد بجر العرش للخلاف بين المؤيدين للخروج من التكتل الأوروبي بدون التوصل لاتفاق وبين المعارضين لهذه الخطوة.

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