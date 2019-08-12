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سول: بيونج يانج تتطلع على ما يبدو إلى محادثات مع واشنطن بعد انتهاء المناورات المشتركة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:46 ص
المناورات العسكرية
المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا
أ ش أ
قال مسئول في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الشطر الشمالي تتطلع على ما يبدو إلى إجراء محادثات نووية على مستوى العمل مع الولايات المتحدة؛ بعد انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا والتي انطلقت الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في رد على بيان صادر عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأحد، تضمن إدانة قوية لكوريا الجنوبية؛ وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأفاد المسؤول الرئاسي - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - بأن أهم شيء هو معرفة النية الحقيقية للبيان الشمالي، معتقدا بأن البيان كشف عن نية الشمال في إجراء محادثات نووية على مستوى العمل مع واشنطن في أعقاب انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن.

وأضاف - بشأن الإدانة القوية المذكورة في البيان ضد المكتب الرئاسي - أن البيانات الصادرة عن الشمال تستخدم لهجة مختلفة عن الجنوب.

يذكر أن المدير العام لقسم الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كوون جونج-جوك قال في البيان إنه سيكون من الصعب إجراء اتصال بين الكوريتين ما لم تضع سول حدا لمثل هذه التدريبات العسكرية، أو قبل أن تقدم مبررا معقولا وصريحا لسبب إجرائها التدريبات، وانتقد "كوون" بشدة المكتب الرئاسي الجنوبي.

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