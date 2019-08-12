متحرميش نفسك .. حيل للقضاء على مشاكل الهضم فى العيد

مكونات المشروب:



ثمرتان من الكيوي

ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

ملعقة من القرفة



طريقة تطبيق المشروب:



يقطع التفاح والجنزبيل والكيوى إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي وأضيفي لها نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة عسل، والقليل من الثلج المجروش.



مشروب بذور الكتان والتمر



مكونات المشروب



½ ثمرة من التفاح

1 كوب حليب

حبة تمر

ملعقة كبيرة من بذور الكتان



كيفية تحضير المشروب



فى وعاء يقطع التفاح والتمر ثم يوضع داخل الخلاط، ثم يضاف الحليب ويصب العصير داخل كوب ثم يضاف له ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة ويمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا لمدة 30 يوما وستدهشين بالنتيجة.



أطعمة تخفض الكوليسترول



على الجانب الآخر نشر موقع " boldsky"، العديد من الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول، والحماية من الإصابة بأمراض القلب يمكنك إدخالها غلى نظامك الغذائى فى العيد :



- اللوز: مكونات المشروب½ ثمرة من التفاح1 كوب حليبحبة تمرملعقة كبيرة من بذور الكتانكيفية تحضير المشروبفى وعاء يقطع التفاح والتمر ثم يوضع داخل الخلاط، ثم يضاف الحليب ويصب العصير داخل كوب ثم يضاف له ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة ويمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا لمدة 30 يوما وستدهشين بالنتيجة.على الجانب الآخر نشر موقع " boldsky"، العديد من الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول، والحماية من الإصابة بأمراض القلب يمكنك إدخالها غلى نظامك الغذائى فى العيد :- اللوز:



يعمل اللوز على خفض الكولسترول السيئ في الجسم، بالإضافة إلي حرق الدهون التي نكتسبها بسبب تناول اللحوم بكثرة.



- الشوفان والشعير:



يحتوي الشوفان والشعير على التقليل من خطورة الكولسترول السيئ في الجسم، بالإضافة إلي أنهما يحتويان على مستوي عالي الألياف الغذائية.



- الأفوكادو:



يعتبر الأفوكادو، من اكثر الفواكه التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلي انه يعمل يحتوي على الدهون غير المشبعة.



- زيت الزيتون:



يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم.



يتسبب تناول اللحوم بكميات كبيرة والحلويات والأطباق الدسمة فى العيد في الإصابة بسوء الهضم والعديد من المشاكل الصحية ويمكنك التخلص من ارتفاع الكوليسترول وسوء الهضم بالإعتماد على تناول المشروبات الحارقة للدهون.