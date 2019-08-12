تحالف دعم الشرعية يُسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، منوها أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.



وأوضح أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.