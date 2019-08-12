مؤسسات أجنبية تتفق على تطوير مزرعة للرياح في مصر.. مشروع ويست باكر ويند يزود أكثر من 350.000 منزل بالطاقة.. الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة: نرى فرصة عظيمة لنجاح المشروع ونتطلع إلى العمل لسنوات في مصر

اتفاقية جديدة لتطوير مزرعة للرياح في محافظة البحر الأحمر بطاقة إنتاج 252 ميجاوات

مدير العمليات في وكالة MIGA: سيوفر هذا المشروع طاقة موثوقة ونظيفة لمئات الآلاف من المستهلكين المحليين

مدير العمليات في وكالة MIGA: سيوفر هذا المشروع طاقة موثوقة ونظيفة لمئات الآلاف من المستهلكين المحليين

مشروع ويست باكر ويند يهدف لتوليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022

مشروع ويست باكر ويند يهدف لتوليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022

وقعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) وأعضاء مجموعة البنك الدولي، اتفاقية لدعم تطوير مزرعة للرياح بطاقة انتاج 252 ميجاوات من قبل شركة ليكيلا في محافظة البحر الأحمر في مصر.





ووفقا لـ "esi-africa"، مجلة أفريقية في مجال الطاقة، أشارت مؤسسة التمويل الدولية، في بيان لها، إلى أنها ستساهم بمبلغ 84 مليون دولار، في حين ستوفر وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مبلغ 122 مليون دولار كضمان مالي، مما يساعد على تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، وتكاليف توليد أقل، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.





ومن المتوقع أن تنتج مزرعة الرياح، ويست باكر ويند، الواقعة في خليج السويس، أكثر من 1000 جيجاوات/ ساعة في العام، بتكلفة أقل بكثير من متوسط ​​تكلفة التوليد في مصر.





ويأتي هذا المشروع ضمن خطة عمل الحكومة للبناء والتملك والتشغيل وهدف أساسي من أجل توليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، مما يقلل من اعتماد مصر على الغاز الطبيعي.





ومن المفترض أن يزود المشروع أكثر من 350.000 منزل بالطاقة ويجنب أكثر من 550.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.





وقال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا: "سيلعب مشروع ويست باكر ويند دورا مهما في دعم تنويع مصادر توليد الطاقة في مصر من خلال توفير طاقة نظيفة من أفضل الفئات وبأسعار تنافسية في البلاد".





وأضاف أنتونوبولوس: "كأول مشروع لنا في مصر، نرى فرصة عظيمة لنجاحه ونتطلع إلى العمل في البلاد لسنوات قادمة".





وتشمل مساهمة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في شكل تمويل طويل الأجل قائم على الحاجة على الحاجة للدولار الأمريكي، قرضا يصل إلى 26 مليون دولار و 58 مليون دولار من منصة مؤسسة التمويل الدولية المبتكرة، وبرنامج محفظة القروض المشتركة.





وتقدم وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) ضمانات تصل إلى 122 مليون دولار لمساعدة ليكيلا في إدارة المخاطر غير التجارية.





كما توفر IFC و MIGA أيضا إرشادات بيئية واجتماعية أساسية لحماية ممر مهم للطيور المهاجرة.





ويسلط المشروع الضوء على إستراتيجية مجموعة البنك الدولي في مصر لمساعدة الحكومة على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتنوع موارد الغاز الطبيعي للتصدير وتوليد العملات الأجنبية.





وقال وليد لبدي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "نحن ملتزمون بدعم برنامج الحكومة في مصر وتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة المولدة بواسطة الرياح".





وتابع اللبدي: "ستساعد مزرعة رياح ليكيلا على خفض متوسط ​​تكلفة توليد الكهرباء في مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الرئيسي، مع إرسال إشارة قوية إلى السوق حول التزامنا ببرنامج الطاقة المتجددة في البلاد".





وبالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع تنمية القطاع الخاص والتمويل، خاصة بعد نجاح مجموعة البنك الدولي في مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يعد معلما بارزا في الترويج لمشروعات جيدة التنظيم وقابلة للتمويل.





وقال سارفش سوري، مدير العمليات في وكالة ضمان الاستثمار الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA): "يسعدنا مواصلة العمل مع المستثمرين، مثل ليكيلا، التي تتمتع بخبرة عميقة والتزام طويل الأجل بتطوير حلول قابلة للتجديد في إفريقيا'.





وأضاف: "سيوفر هذا المشروع طاقة موثوقة ونظيفة لمئات الآلاف من المستهلكين المحليين".



