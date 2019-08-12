ويست باكر وايند.. مزرعة رياح تزود فوق الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

وقعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) وأعضاء مجموعة البنك الدولي، اتفاقية لدعم تطوير مزرعة للرياح بطاقة انتاج 252 ميجاوات من قبل شركة ليكيلا في محافظة البحر الأحمر في مصر.



ووفقا لـ "esi-africa"، مجلة أفريقية في مجال الطاقة، أشارت مؤسسة التمويل الدولية، في بيان لها، إلى أنها ستساهم بمبلغ 84 مليون دولار، في حين ستوفر وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مبلغ 122 مليون دولار كضمان مالي، مما يساعد على تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، وتكاليف توليد أقل، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.



ومن المتوقع أن تنتج مزرعة الرياح، ويست باكر ويند، الواقعة في خليج السويس، أكثر من 1000 جيجاوات/ ساعة في العام، بتكلفة أقل بكثير من متوسط ​​تكلفة التوليد في مصر.



ويأتي هذا المشروع ضمن خطة عمل الحكومة للبناء والتملك والتشغيل وهدف أساسي من أجل توليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، مما يقلل من اعتماد مصر على الغاز الطبيعي.



ومن المفترض أن يزود المشروع أكثر من 350،000 منزل بالطاقة ويجنب أكثر من 550،000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.