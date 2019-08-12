إصابة 20 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 20 شخصًا، اليوم الاثنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال بني سويف أثناء الذهاب إلى المقابر الجبل البحري في ثاني أيام عيد الأضحى وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وانتقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "بدر ربيع فتحي 22 سنة، طالب مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، طالب مصابًا بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعه 12 سنة، طالبة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، طالبة، مصابة بجرح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة،مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، طالب مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، فلاح مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، طالب، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، طالب مصابًا بجروح وسحجات بالجسم".



كما نقلت سيارات الإسعاف " فوزية رمضان بباوى 79 سنة، فلاحه مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ربيع فتحي شاكر 45 سنة، فلاح مصابًا بغيبوبة تامة، عادل فتحي شاكر 49 سنة، موظف مصابًا بجروح وسحجات بالوجه، هويدا فتحي شاكر 30 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري والذراع اليسرى، عبد الله عادل فتحى 17 سنة، طالب مصابًا بجروح وسحجات بالوجه والجسم، فارس سعيد توفيق 17 سنة، طالب مصابًا مصابًا بسحجات بالوجه، محمد عيد توفيق 5 سنوات مصابًا بسحجات بالجسم، محمود كمال عبد العزيز 35 سنة، سائق مصابًا بجروح وسحجات الجسم، دنيا عيد توفيق 12 سنة، طالب مصابًا بسجحات وجروح، عيد توفيق فوزي 35 سنة، مصابًا بسحجات وجروح" وجمعهم مقيمون بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر وتم نقلهم الى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وبسؤال المصابين داخل المستشفى تبين أنهم كانوا في طريقهم إلى المقابر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لزيارة قبر طفل توفى منذ قرابة 4 أشهور في حادث طريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.