جامعة مستقلة للبحر الأحمر.. ومطلب شعبي بالمحافظة.. والمدن: تمتلك مقومات التدريب العملي

بدأت محافظة البحر الاحمر أولى خطوات انشاء فرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، حيث تجرى الاعمال الانشائية بكلية الالسن والسياحة شمال مدينة الغردقة على مساحة3000 متر مربع .



وأكد اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر أنه تم تخصيص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، وانه تم اختيار الكليات الجديدة التي يتم البدء بها بالإضافة إلي باقي الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحري والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهى ابرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها.



وأضاف محافظ البحر الاحمر انه ستبدأ الدارسة بها خلال العام الدراسي القادم، ثم يتم استكمال باقي الكليات بالجامعة تباعًا ، علي أن تكون هذه الكليات مرتبطة بسوق العمل بالمحافظة ، مضيفًا أنه يجرى الآن العمل لإقامة سور حول مساحة الأرض المخصصة لإنشاء فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.



ومن جانبه طالب محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير الاسبق وأحد ابناء البحر الاحمر بسرعة اصدار مجلس الوزراء لقرار انشاء جامعة مستقلة بالبحر الاحمر بعيدا عن جامعة جنوب الوادى وأن تكون جامعة مستقلة وذلك مثلما حدث مع جامعة مطروح ومؤخرا جامعة الاقصر واللتان صدر قرار بإنشائهما كجامعتين مستقلتين.



وأضاف حمدان انه تم وضع حجر اساس الجامعة فى يناير 2016 وتقرر خلالها انشاء خمس كليات (هندسة البترول –التعدين والعلوم – السياحة والفنادق- اللغات والترجمة- علوك البحار والمصايد) .



وأوضح حمدان انه يجب توزيع تلك الكليات على مدن البحر الاحمر فكل مدينة تمتلك مقومات التدريب العملى لكل كلية، فكلية هندسة البترول افضل مكان لانشائها هو مدينة رأس غارب والتعدين القصير ستكون الانسب لها لوجود المناجم والمحاجر واللغات والسيايحة والمصايد وعلوم البحار ستكون الغردقة هى المكان الافضل لاقامتها، مشيرا الى ان حلم ابناء البحر الاحمر ان تكون للبحر الاحمر جامعة مستقلة .



وكشف محمد رفيع مؤرخ من ابناء البحر الاحمر ان الاهالى بالمحافظة يتحملون مشقة وعناء بدنيا ونفسيا وماديا بسبب سفر ابنائهم وبالاخص البنات الى خارج المحافظة للالتحاق بالكليات المختلفة حيث لا توجد بالغردقة سوى كلية التربية والتابعة لجامعة جنوب الوادى وباقى الكليات خارج المحافظة منها ماهو فى قنا او حلوان او الاقصر واسوان وذلك طبقا للتوزيع الجغرافى.



