الملك سلمان: نذرنا أنفسنا لراحة ضيوف الرحمن.. اتصال هاتفي بين روحاني وتميم.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الكويت والسعودية والإمارات تصدرت الدول باستثمارات إستراتيجية في قطاع الطاقة

اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني وتميم

ولي العهد السعودي يناقش مع الرئيس اليمني التطورات في عدن

الحكومة اليمنية ترحب باجتماع الرياض

ضحايا بالعشرات بسبب إعصار «ليكيما» شرق الصين



جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول ليبيا والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.



وأكد العتيبي اهمية ان يكون هناك موقف موحد يصدر عن المجلس وداعم بقوة لهذه الهدنة ويدعو كافة الأطراف للالتزام بها والدعوة ان يصاحبها او يتبعها تدابير لبناء الثقة.



وأدان بأشد العبارات التفجير الذي وقع السبت امام مجمع تجاري في مدينة بنغازي قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك مؤكدا الدعم الكامل للبيان الصادر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا في إدانة هذا العمل الإجرامي.



أفادت صحيفة الانباء بأن الكويت والسعودية والإمارات تصدرت الدول باستثمارات إستراتيجية في قطاع الطاقة إذ أشارت التقديرات إلى أن قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي يجري العمل في تنفيذها أو تلك المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتجاوز 859 مليار دولار، بينها مشاريع يجري الانتهاء من تطويرها بقيمة 283 مليار دولار، وذلك في ظل استعداد المنطقة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.



ويتوقع مراقبون أن يزداد الطلب العالمي على النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا بحلول 2040، في حين سينمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 40% والبتروكيماويات بنسبة 60%.



وأوضحت صحيفة الراي أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم زار حجاج الكويت في الديار المقدسة.



وتقدم الرئيس الغانم بالشكر والتقدير للبعثة والحجاج الكويتيين وحملات الحج على ما لقيه من حفاوة الاستقبال، سائلا المولى أن يتقبل منهم حجهم، ويجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الوطن تصريح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج.



وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عائدًا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".



كما أشارت صحيفة القبس إلى تغريدات العاهل السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقال: «نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم».



وأضاف العاهل السعودي «وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام».



أشارت صحيفة الأنباء إلى تأكيد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مشيرا إلى أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون والقاعدة وداعش.



وقال في تغريدات على تويتر: «نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة».



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية طالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتبارا من الواحدة فجر أمس بتوقيت اليمن.



وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الوطن أن الحكومة اليمنية رحبت بدعوة تحالف دعم الشرعية للوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة السبت الماضي ودعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع عاجل في أراضيها وتحت رعايتها لمناقشة التطورات الأخيرة في عدن.



وأكد الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) السبت التزام الحكومة بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار.



كما أفادت صحيفة القبس بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع اليوم، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في منى وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.



وركزت صحيفة الوطن على الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئیس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وقال روحاني إن إجراءات بعض الدول الأجنبية بالخليج تعقد من أزمات المنطقة وتجعلها أكثر خطورة.



وشدد حسن روحاني على أن الإجراءات الأمريكية في مياه الخليج تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، مبينا أن الطريق الذي سلكته واشنطن غير صحيح ولن يكون أي طرف فيه رابحا.



ودعا الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة إلى التراجع عن سلوكها في مياه الخليج.



والسياق ذاته، قالت صحيفة الجريدة إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الذي يزور الدوحة حاليًا. وذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية (قنا) في موقع تويتر اليوم الأحد.



وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر.



دوليا، قالت صحيفة الانباء إن السلطات المحلية أفادت بأن حصيلة الاعصار ليكيما في شرق الصين ارتفعت الى 32 قتيلا، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء اكثر من مليون من السكان.



وضربت موجات بلغ ارتفاعها امتارا عدة الساحل حين بلغ الاعصار اليابسة ليل الجمعة السبت في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي.



وتسبب انزلاق للتربة في مصرع 18 شخصا في مدينة وينزو وفق وكالة انباء الصين الجديدة.



وأفادت صحيفة القبس بأن مطار هونج كونج ألغى جميع الرحلات الجوية المغادرة، وذلك على خلفية تجمع محتجين ضد الحكومة في صالاته.



وذكرت صحيفة الراي أن السلطات اليونانية أعلنت أنها سيطرت على حريق كبير أذكته الرياح القوية وانتشر بسرعة عند منحدرات جبل هيميتوس بالقرب من أثينا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.



وذكرت إدارة الإطفاء أن نحو 141 من رجالها كافحوا النيران التي بدأت بعد منتصف الليل في ضاحية بايانيا بشرق أثينا بمساعدة خمس طائرات إطفاء وخمس طائرات هليكوبتر.

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعث برقية تهنئة إلى الرئيس إدريس ديبي إتنو - رئيس جمهورية تشاد الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.وأبرزت صحيفة الجريدة ترحيب الكويت بموافقة الأطراف المتنازعة في ليبيا بالهدنة الانسانية التي دعت اليها الامم المتحدة خلال ايام عيد الاضحى المبارك والتي دعمها مجلس الأمن.