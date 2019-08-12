رغم فوائد العنب.. لا تعطِه لطفلك بهذه الطريقة

فوائد العنب

فوائد العنب





فوائد العنب الاحمر













فوائد العنب

عديدة لكن إبتلاع الطفل لشىء صلب مثل العنب أمر يشكل خطرا على حياة طفلك قد يسبب له الإختناق ويجعله يقترب من الموت وفقا لما حدث للطفلة أوليفيا البالغة من العمر 4 سنوات والتى كادت أن تختنق لأن واحدة من حبات العنب علقت في حلقها وقد قصت تلك الكبوس السيدة لورا لو تشامبرز والدة أوليفيا على صفحتها على فيسبوك والتى أكدت أن سبب الكارثة أنها لم تقم بتقطيع حبات العنب وإبقائها سليمة وكاملة.رغم.. اعطِه لطفلك بحذرومن جانبه أكد يوسف سعد إستشارى طب الأطفال أنه رغم فوائد العنب إلا أنه من الخطورة ابقاؤه سليما خاصة فى السنوات الأولى من عمر الطفل والفواكه الصلبة بوجه عام لأنها قد تبقى عالقة فى فم الطفل أو فى الجهاز التنفسى للطفل وتسبب السعال وضيق التنفس.مشيراً إلى أنه من الإجراءات السريعة التي يجب أن تقوم بها كل أم هو حمل طفلها والقيام بقلبه إلى أسفل مع الضرب بقوة على ظهر الطفل ومن الممكن أن تقوم الأم بجعل طفلها يتمرر ومحاولة تدلى رأسه لأسفل ومحاوله لتحرك تلك الشىء من جهازه التنفسىوأشار أنه إذا لم تنجح محاولات الأم يجب أن تتجه الأم إلى المستشفى فورا قد يكون الحل هو التدخل الجراحى لإنقاذ الطفل بواسطة المنظار لإزالة ذلك الشيء العالق قبل أن يتسبب في إختناق الطفل..فى المقابل يجب أن لا تمتنع الأم عن منح الطفل للعنب حتى لاتحرم طفلها من فوائد العنب بل يجب أن لا تعطى الطفل الفواكه السليمه بل اللجوء إلى تقطيعها قطع صغيرة جدا ويفضل فى سنوات الأولى من عمر الطفل اللجوء إلى سلقها وهرسها ليسهل على الطفل بلعهاويذكر أن أفضل أنواع العنب ، العنب الأحمر وعن أبرزالأحمر غناه بفيتامينC و E والوقاية من الأمراض،