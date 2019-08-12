ضبط الدوكش.. أحد أباطرة الإجرام فى تجارة المخدرات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط الدوكش عاطل مسجل خطر أحد أباطرة الإجرام فى تجارة المخدرات وبحوزته سلاح ناري "بندقية " و4 طرب "حشيش " قبل ترويجها على عملائه بطنطا .



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط "ا.س " 37سنة وشهرته "الدكش"، أحد كبار تجار المخدرات في طنطا .



وضبط بحوزة المتهم بندقية خرطوش، و12 طلقة من ذات العيار، و4 طرب حشيش، ومبلغ مالي .



كما تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام .

