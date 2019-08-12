الفلاحين تناشد السيسي بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية ثلاث سنوات إضافية

طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد فترة توقف ضريبة الاطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات اخري والتي تستعد الحكومه لعودتها بداية من شهر يوليو 2020 بعد أن اوقفها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيه 2017 لمدة ثلاث سنوات.



واضاف ابو صدام ان ضريبة الاطيان الزراعية هي مبالغ ماليه تفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 .لافتا ان الظروف الذي قرر فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف العمل بهذه الضريبة لتخفيف الاعباء علي القطاع الزراعي لم تتحسن بل ازدادت سوءا وما زال الفلاحين يعانون من مشاكل اقتصاديه كبيره بعد تدني اسعار المنتجات الزراعيه وارتفاع اسعار تكاليف الزراعه



واوضح عبدالرحمن ان مد فترة وقف ضريبه الاطيان الزراعيه يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين مشيرا الي ان اصلاح قانون رقم113لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان الزراعيه بات امرا حتميا لقدم هذا القانون والأعباء الكبيرة التي تحملها القطاع الزراعي بعد بدء الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.



وأكد عبدالرحمن ان القطاع الزراعي والفلاحين في حاجه ماسة للمساندة في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الانتاج والتنمية الزراعية، لافتا ان الحد الاقصي حتي وقف الضريبة الزراعيه هو 300 جنيه للفدان وينص قانون ضريبة الاطيان الزراعيه رقم113لسنة 1939 علي اعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 ( عشر سنوات).