حدائق أسيوط تستقبل المواطنين ورحلات نيلية وعروض فنية في ثاني أيام عيد الاضحى..صور

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن جميع الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب واصلت استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الاضحى المبارك لليوم الثانى بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد تزويدها بالالعاب الخاصة بالاطفال مشددا على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع.



وواصل المواطنون لليوم الثانى منذ الصباح الباكر ترددهم على الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة وعلي ضفتي نهر النيل كما فتحت حدائق الايمان بحى غرب والفردوس بحى شرق ابوابها لليوم الثانى لاستقبال المحتفلين بالعيد كما نظم مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحي لحديقة الفردوس من بداية اليوم للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بالعيد .



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتنفيذ حملات نظافة لجميع الحدائق وتزويدها بسلات قمامة مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات فضلًا عن تنظيم عروض فنية لفرق التنورة والفنون الشعبية وعروض غنائية بحديقة الفردوس ونادي المحافظة بالإضافة إلى جهود مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين في الحملات المكثفة لتوفير السلامة للأغذية واللحوم المعروضة بالاسواق .



ونوه إلى أنه تم نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة لضمان السيطرة وتأمين المواطنين خاصة في الاماكن التي تشهد توافدًا من جانب المواطنين وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة فضلا عن انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز وغرف عمليات المديريات لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتحرك الفورى حال وقوع حوادث أو طوارئ خلال احتفالات العيد لافتًا إلى إستقبال شكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة.