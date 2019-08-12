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38 ألف حاج تائه في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمشاعر المقدسة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:12 م
37 ألف حاج تائه
37 ألف حاج تائه
محمد شحتة
أرشدت فرق الكشافة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، 37802 حاج من مختلف الجنسيات إلى أماكنهم، حيث تم إيصال 4392 حاجًا إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 33410 حجاج بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1346 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيرًا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية والبالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، ساعدت الحجاج التعرف على مخيماتهم مما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.

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