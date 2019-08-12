ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مسجلين بحوزتهما 1.750 كيلو هيروين وكمية من الماريجوانا والكوكايين

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:39 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة ، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 1,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الماريجوانا والكوكايين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى قسمى شرطة ( أول مدينة نصر ، مصر الجديدة ) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم إستهدافهما وضبطهما حيث تم ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ) حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,750كيلو جرام ، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه ، هاتف محمول ) .

وايضا ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – سبق ضبطه بإحدى الدول العربية لحيازته مواد مخدرة ومدرج على قوائم المنع من السفر ) وذلك حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه .. وبحوزته ( كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 560 جرام ، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 4جرام ، مبالغ مالية قدرها "159500 جنيه، 2500 دولار أمريكى " ، عدد 2 هاتف محمول ، ميزان ) .

بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح وذخائر وكمية من مخدر الحشيش بحلوان

ضبط 3 تجار مخدرات بالإسكندرية بحوزتهم 3 كيلو حشيش و7 آلاف قرص مخدر

بقصد الاتجار.. القبض على عاطل وبحوزته كيلو حشيش فى حلوان

بحوزته كيلو حشيش.. حبس عاطل للاتجار في المخدرات

بحوزتهم 5 كيلو بانجو.. ضبط 3 تجار مخدرات بالقليوبية

متلبسين بالمخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين في السحر والجمال

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

رغم زيادة الرسوم.. محميات البحر الأحمر: إقبال كبير على بيت الدولفين..صور

ضاحى خلفان يشن هجوما على حكومة هادى.. ويؤكد: الإمارات ليست في اليمن من أجل الشرعية

يوم القر ثاني أيام عيد العيد .. تعرف على فضله وسر تسميته بذلك

ويست باكر وايند.. مزرعة رياح تزود فوق الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

لـ أصحاب الاضاحى.. الطريقة الشرعية لتوزيع اللحوم بعد الذبح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سونسون تخطف الانظار بحديقة الحيوان فى ثانى ايام العيد

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

رغم زيادة الرسوم.. محميات البحر الأحمر: إقبال كبير على بيت الدولفين..صور