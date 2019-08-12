سقوط مسجلين بحوزتهما 1.750 كيلو هيروين وكمية من الماريجوانا والكوكايين

تمكن رجال الأمن بالقاهرة ، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 1,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الماريجوانا والكوكايين.



ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى قسمى شرطة ( أول مدينة نصر ، مصر الجديدة ) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .



وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم إستهدافهما وضبطهما حيث تم ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ) حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,750كيلو جرام ، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه ، هاتف محمول ) .



وايضا ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – سبق ضبطه بإحدى الدول العربية لحيازته مواد مخدرة ومدرج على قوائم المنع من السفر ) وذلك حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه .. وبحوزته ( كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 560 جرام ، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 4جرام ، مبالغ مالية قدرها "159500 جنيه، 2500 دولار أمريكى " ، عدد 2 هاتف محمول ، ميزان ) .



بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .