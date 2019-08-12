الدراسة على الأبواب.. موعدها الرسمي 21 سبتمبر.. تلاميذ النظام الجديد يبدأون دراستهم قبل زملائهم بــ 10 أيام.. دفع المصروفات عن طريق فوري.. ومدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة

* إجازة نصف العام الدراسى الجديد تبدأ السبت 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين

* 5 مدارس جديدة تنضم إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019 /2020





موعد بدء الدراسة في مصر من الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور وكل المعنيين بالمنظومة التعليمية، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر بدء الدراسة للعام الجديد 2019 / 2020 ، اعتبارا من يوم 21 سبتمبر 2019 على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى.





وزارة التعليم تعلن موعد بدء الدراسة





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن موعد بدء الدراسة 2019 / 2020 بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام، أي يوم 11 سبتمبر 2019.





كما تقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.





الاستعداد لـ بدء الدراسة 2019 / 2020





وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية في إطار الاستعداد لموعد بدء الدراسة 2019 / 2020، حيث شددت الوزارة في تعليماتها المرسلة للمديريات على ضرورة سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء (منتظم / عمال / منازل) لجميع الصفوف من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، تمهيدا للاعتماد الإلكتروني لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقبل الطلبة للصفوف الأعلى من خلال النظام الالكتروني الخاص بذلك.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بمتابعة نسب البت في استلام الملفات إلكترونيا عن طريق المدارس الرسمية، وكذلك ترحيل الطلبة من الصف الثاني بمرحلة رياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لغات والخاص تبين أنها نسبة متدنية حتى تاريخه.





وأوضحت الوزارة أنه متاح النقل الإلكتروني للطلبة بين المدارس في صفوف النقل، مشيرةً إلى أنه من صلاحيات المدرسة المنقول إليها الطالب البت في الطلبات المقدمة إليها ولن يتم تفعيل النقل تلقائيا على المدرسة المنقول إليها الطالب إلا بعد التحديث الإلكتروني للعام الدراسي الجديد.





وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات بسرعة الانتهاء من تنفيذ التعليمات السابق ذكرها وسرعة تحديث البيانات من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة في موعد اقصاه الخميس 8 أغسطس 2019 مع اعتبار هذا الأمر هاما وعاجلا وتحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.





مدارس تدخل الخدمة مع بدء الدراسة 2019 / 2020





أما عن المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 ، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019/2020.

وتتمثل خريطة توزيع المدارس المصرية اليابانية الخمس الجديدة فيما يلي:





المدرسة المصرية اليابانية بيلا بقرية أبشاي - مركز بيلا بكفر الشيخ، المدرسة المصرية اليابانية تمى الأمديد بقرية الربع - تمى الأمديد بالدقهلية، والمدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ في قرية البساتين- بمركز كفر البطيخ بدمياط، المدرسة المصرية اليابانية بطهطا في ساحل طهطها بسوهاج، والمدرسة المصرية اليابانية الرديسية في الرديسية قبلي- مركز ادفو في أسوان.





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية.





جاء ذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.





والمدارس الجديدة هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة".





كما يشهد العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 ، بدء تشغيل مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، والتي قبلت طلاب الاعدادية في تخصصات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.





وسيشهد العام الدراسي الجديد ايضا تشغيل مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية بالشروق والتي تعد أول مدرسة بمصر تتخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات ، يتكون المنهج الدراسي بها من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.





مصروفات العام الدراسي الجديد





أما عن مصروفات العام الدراسي 2019/2020 ، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية مكتوبة لجميع المديريات التعليمية، توصي بالتنبيه على المدارس ، بعدم تحصيل أي مبالغ تخص مصروفات العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 للطلاب المتقدمين للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية من أولياء الأمور لحين اعتماد القرار الوزاري الخاص برسوم ومصروفات العام الدراسي الجديد من الوزير.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القرار الوزاري الخاص برسوم ومقابل الخدمات قد انتهت من أعمالها، كما أكدت أنه تم تسليم المشروع لرئيس قطاع الأمانة العامة تمهيدًا لعرضه على الوزير.



