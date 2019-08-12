باحث شئون إفريقية: دور مصر محوري في المصالحة بين القوى السودانية.. فيديو

أكد الدكتور خالد فهمي، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن مصر تقوم بدور محوري في المصالحة ما بين الأطراف المتنازعة في السودان.



وأوضح الدكتور خالد فهمي، خلال لقائه بفضائية " إكسترا نيوز" ، اليوم الإثنين ، ان دور مصر في حل المنازعات يحدث من خلال المتابعة المستمرة من جانب وزارة الخارجية المصرية ، و الإطلاع بصفة مستمرة على الأوضاع في السودان ، إضافة إلى استضافة مصر إلى قمة أفريقية مصغرة ضمت 11 رئيس دولة و مسئولين معنيين بالتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المتنازعة في السودان .



وتابع أن المجهودات التى تقوم بها مصر تعكس المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل إحلال السلام والأمن والإستقرار في ربوع القارة الافريقية ، خاصة مع الدول الشقيقة مثل " السودان".



وأضاف أن مصر و السودان تربطهما علاقات و روابط تاريخية و إقتصادية و ثقافية ، منوها إلى أن إستقرار السودان يعني إستقرار مصر ، مؤكدا أن مصر حريصة على دعم أمن ووحدة واستقرار أبناء الشعب السوداني في المرحلة الحالية.