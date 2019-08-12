شبع بعد جوع.. الجمهور يواصل هجومه على احمد حسن وزينب

انتشرت فى الآونة الأخيرة قصة الـ"يوتيوبر" احمد حسن وزوجته زينب، بسبب الفيديوهات التى وصفها الجماهير بالـ بذيئة، واتهامهما باستغلال ابنتهما من أجل تحقيق أكبر عدد من المشاهدات على قناتهما الكوميدية على "يوتيوب".





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #احمد_حسن ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى " تويتر" .





جاءت التعليقات كالتالى :





ادى اخرة الشبعة بعد جوع





احمد حسن

دي ناس خرجت عن توبها واصلها ومحترمتش اي خصوصيه ف حياتها عشان المشاهدات والشهره هيعتزلوا عشان انتقادات؟ده شغل صعبانيات واستعطاف





اقسم بالله العيد بقا ليه فرحه من ساعت ما سمعت الخبر دا بس اوعوا تكونوا هتطلعو تانى 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

#أحمد_حسن





#احمد_حسن

دلوقتي بس حسيت بالعيد

والعيد فرحه هيييييي





استجاب يا جماعه وربنا جبر بخاطر مصر كلها .. أحمد حسن وزينب بطلوا ڤيديوهات





حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في ان أحمد حسن وزينب يتشهروا