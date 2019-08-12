كيما أسوان يجدد عقود خمسة من لاعبيه استعدادا للقسم الثانى

نجح مجلس إدارة نادي كيما أسوان ، في تجديد عقود 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق بالموسم الماضي، وذلك استعدادًا للموسم الجديد بالقسم الثانى .



وقال ، حمدى بوده وعلاء عوض اعضاء مجلس الادارة ، في تصريحات خاصة لصدى البلد ،إن اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم هم، عرفة تاج ومحمد سلكة ومحمد فنجرى ومحمد ناجي وعمرو ابوالحسن ،موضحين أنهم ساهموا في صعود الفريق لدورة ترقي القسم الثانى بالموسم الماضي .



وذكر مسئولو مجلس الادارة حمدى بوده وعلاء عوض ،أنه تم تجديد تعاقد اللاعبين بناء علي رغبة المدير الفنى عادل لحمه لاحتياجه لهم في تكوين قوام فريق قوى قادر علي المنافسه ف الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

