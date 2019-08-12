مصرع شخص وخروج 16 من مصابي حادث زيارة المقابر ببني سويف..صور

تفقد الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي ووكيل مديرية صحة بني سويف، اليوم الاثنين، الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة وأشرف على تقديم الخدمة الصحية المقدمة للمصابين بعد أن قامت سيارات الإسعاف بتحويلهم إلى أقسام مستشفى ناصر العام.



وأوضح "بغدادي" في تصريحات صحفية أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وجه بتقديم كافة الرعاية الطبية العاجلة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وتم تحويل 4 حالات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج اللازم وهم محمد مرعي نيازي 32 سنة، ناديه فريد جمعه 30 سنة، بسام نبيل فتحي 15سنة، إسلام نبيل فتحي 18 سنة وإيداع 3 حالات بالأقسام الداخلية بمستشفى ناصر العام ونقل جثة إلى مشرحة المستشفى لطاب ويدعى محمد ربيع فتحي ٢٢ سنة، وتم خروج باقي الحالات بعد تحسن حالتهم الصحية وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة.



يذكر أن شخص قد لقي مصرعه، وأصيب 19 آخرون، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال بني سويف، أثناء ذهابهم إلى المقابر، في ثاني أيام عيد الأضحى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .