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الصحة السعودية توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:34 م
الصحة السعودية توفر
الصحة السعودية توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين
محمد شحتة
وفرت وزارة الصحة السعودية خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين، ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين.

وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة الذين خصصتهم الوزارة للتوكيل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم.

يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفًا من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكيل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج , حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم ، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

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