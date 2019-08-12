طالبة صيدلة الأولى على 45 دولة: كنت المصرية الوحيدة بالمسابقة

تمكنت ميرنا حسني، طالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية من الفوز في مسابقة clinical skills team advanced والتي شارك فيها فرق من 45 دولة على مستوى العالم.



وتقول ميرنا لـ"صدى البلد": طول عمري عندي عقدة اني يمكن اكون شاطرة بس مش مميزة في حاجة معينة فا قررت اكسر العقدة دي، قررت اسافر IPSF world congress و ادخل كل المسابقات اللي هناك مع اني ولا اعرف اي حاجة عن البلد اللي رايح لها ولا اعرف اي حد يسافر معايا الا ان البداية كانت باشتراكي في منظمة الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة EPSF والتي اختارتني للسفر IPSF world congress.



وشاركت الطالبه ميرنا في المؤتمر الذي يقام سنويا بين ٤٥ جامعة مصرية والتي يشرف عليه الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة حيث قالت إن مسابقه patient counseling لم اشارك فيها من قبل ولكن تم تدريبنا عليها قبل السفر بيومين فقط مع دكتور عمر بدرالمدرس المساعد بكلية الصيدلة الجامعة البريطانية.



وتابعت ميرنا: دخلت مسابقة clinical skills team advanced وماعنديش اي حد يعمل معايا فريق فقررت ادخلها لوحدي قدام الـ ٤٥ دولة المشتركة ابرزهم "الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وهولندا وكوريا وقطر وألمانيا والبرتغال وكرواتيا وبولندا وتركيا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا وغانا ورواندا واندونيسيا" رغم أن كل فريق كان مكونا من ٥ أفراد.



واضافت ميرنا: كلمت دكتور عمر بدر مدرس مساعد بكليتي والحقيقة شجعني على الاشتراك في المسابقة، الحالة اتبعتت و كانت عبارة عن حالة حقيقية كبيرة في السن و عندها مشاكل كتير في القلب و الدكتور بيطلب من الصيدلي انه يشوف المشكلة في الأدوية المتسببة في مشاكل عامة في حالة المريضة.



وأشارت ميرنا إلى أنها استلمت الحالة في ٦ ساعات وكان مطلوب تعديل كل الجرعات و تنظيم الادوية والطعام كتير نظرا لأنه متسبب في تفاعلات نتجت عنها مشاكل للمريضة قائلة " ده كان من أهم أدوار الصيدلي الناس كتير مش بتاخد بالها منه"



وتابعت ميرنا: سلمت full report وانا بقول اهي تجربة و خلاص، الناس اللي قدامي تعليم اجنبي و هيمسحوني الا أن المفاجأة اني بسمع اسمي واخدة المركز الأول علي العالم



ولم يتوقف نجاح ميرنا بنت شبرا علي حصولها علي المركز الاول في هذه المسابقة، حيث شاركت ميرنا في مسابقة drug compounding advanced وهي عبارة عن امتحان ١٥ ورقة بيختبر معلومات عن تصنيع الدواء، وخلالها يتم اختيار 5 فقط من أصحاب النقاط الأعلى من كل الدول المشتركة لكي يستكملوا المسابقة في المعمل والتي كانت ميرنا علي راس هؤلاء الـ 5 حيث طلبت المسابقة تصنيع antibiotic ointment وتمكنت ميرنا من الفوز فيها بالمركز التاني.



وتابعت ميرنا: اشتركت في مسابقة أخرى وهي مسابقة patient counsling حتي وصلت توب 5 من أصل ٤٥ دولة و في النهائي قدرت اني اوصل للمركز الثالث بالإضافة للمركز الثالث في مسابقة clinical skills advanced sheet وهي عبارة عن امتحان في كل مجالات دراسة صيدلة.



واشادت ميرنا بمساعدة الدكتور عمر بدر المدرس المساعد والدكتور محي مزار عميد الكلية لمساعدتهم لها في جميع المسابقات التي خاضتها في الشهور القليلة الماضية قائلة: دايما نجد مسانده و دعم من قِبل الجامعه بالاخص رئيس مجلس الامناء الدكتور فريد خميس و رئيس الجامعه دكتور احمد حمد وكذلك دكتور محي المزار عميد الكلية البريطانية بمصر.

