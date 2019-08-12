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قوافل لإغاثة أطفال الشوارع والاشخاص بلا مأوى خلال عيد الاضحى بأسيوط

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:55 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط انه تم تكثيف عمل قوافل ولجان اغاثة اطفال الشوارع والاشخاص بلا مأوى والمفقودين بشوارع وميادين المحافظة خلال ايام عيد الاضحى المبارك على مدار 24 ساعة وتقديم المساعدة لهم وكافة اوجه الرعاية ونقلهم الى دور الرعاية الخاصة بهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وذلك وتخصيص 3 دور رعاية لاستقبالهم تنفيذًا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوفير المساعدة والدعم للمواطنين والاسر الاكثر احتياجًا بالقرى والنجوع وانقاذ الاشخاص بلا مأوى.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من المواطنين فضلا عن الاعلان عن الخط الساخن " 16439 " الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بلجان الاغاثة أو من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لافتاُ الى تخصيص 3 دور رعاية بالمحافظة هم " دار الرعاية الشاملة " للاطفال اقل من 18 سنة و"دار رعاية كبار السن بلا مأوى للرجال " و" دار رعاية المسنات " للسيدات وذلك لاستقبال اى حالات يتم العثور عليها .

مشيرا إلى انه تم تكليف فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ومديرية الامن لوضع خطة لمرور فرق وقوافل الانقاذ بشوارع وميادين المحافظة والبحث عن اطفال الشوارع والاشخاص بلا مأوى لانقاذهم وايداعهم دور الرعاية المخصصة لهم بالمحافظة وتقديم كافة اوجه الدعم لهم وخاصة الدعم النفسى والرعاية الصحية الشاملة بالتنسيق مع مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات الصحة فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة فى جهود الانقاذ والبحث .

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