ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 110 محاضر للمخابز خلال احتفالات العيد بالقليوبية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:23 م
أرغفة خبز
أرغفة خبز
إبراهيم الهوارى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة مكبرة لمتابعة المخابز بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من تقديم خدمات للمواطنين خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك وذلك بناء على تعليمات عربى عبد الحليم مدير المديرية.

وقال السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية إنه تم تحرير 110 محاضر لمخابز المحافظة لغلقها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى صباح اليوم الثانى لعيد الأضحى إلى جانب عدم وجود ميزان واختلاف المواصفات للرغيف ونقص الوزن وغيرها من المخالفات.

وأوضح الصباحى أنه تم تحرير 15 مخالفة للذبح خارج المجازر ونقاط الذبيح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للجزارين والمواطنين والعمل على توقيع غرامات عليهم لعدم استخدامهم المجازر على الرغم من تقديم خدمات مجانية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: فتح مجازر المحافظة مجانا لذبح أضاحي العيد

14 مجزرا ونقطة ذبح مجانية خلال عيد الأضحى بالوادى الجديد

استعدادات بالمحافظات لعيد الاضحى.. حملات تموينية على الأسواق.. مجازر مجانا.. طرح لحوم بلدية.. تجهيز ساحات للصلاة.. وزيادة التفتيشات المرورية

فتح المجازر أمام المواطنين بشمال سيناء لذبح الأضاحي بأسعار رمزية

بيطري الفيوم يستعد للعيد بذبح الأضاحي بالمجازر مجانا للمواطنين

محافظ الدقهلية: فتح 26 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحي مجانا طوال أيام العيد

ترشيحاتنا

أهم اخبار اليوم .. احمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا .. مروان محسن يحتفل بزفافه.. وريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح

شاهد.. سونسون تخطف الانظار بحديقة الحيوان فى ثانى ايام العيد

الدراسة على الأبواب.. موعدها الرسمي 21 سبتمبر.. تلاميذ النظام الجديد يبدأون دراستهم قبل زملائهم بــ 10 أيام.. دفع المصروفات عن طريق فوري.. ومدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

السيسى: عازمون على الاستمرار في دعم شباب مصر لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا

طريقه تنظيف الكرشه وطبخها مسلوقه وبـ الحمص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سونسون تخطف الانظار بحديقة الحيوان فى ثانى ايام العيد

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

رغم زيادة الرسوم.. محميات البحر الأحمر: إقبال كبير على بيت الدولفين..صور