تحرير 110 محاضر للمخابز خلال احتفالات العيد بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة مكبرة لمتابعة المخابز بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من تقديم خدمات للمواطنين خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك وذلك بناء على تعليمات عربى عبد الحليم مدير المديرية.



وقال السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية إنه تم تحرير 110 محاضر لمخابز المحافظة لغلقها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى صباح اليوم الثانى لعيد الأضحى إلى جانب عدم وجود ميزان واختلاف المواصفات للرغيف ونقص الوزن وغيرها من المخالفات.



وأوضح الصباحى أنه تم تحرير 15 مخالفة للذبح خارج المجازر ونقاط الذبيح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للجزارين والمواطنين والعمل على توقيع غرامات عليهم لعدم استخدامهم المجازر على الرغم من تقديم خدمات مجانية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحى.